«Get a pet» è la campagna di adozione cani e gatti di Le Zirre Napoli

Cinque testimoni come la chef Rosanna Marziale, la cantante Monica Sarnelli, la conduttrice Veronica Maya, l’attrice Miriam Candurro e il performer Mariano Priscilla Gallo si lasciano ritrarre scherzosamente assieme ai loro “figli pelosi”, a cui danno voce.

I cinque (anzi sei) pet, infatti, si raccontano in una vignetta umoristica per ricordare a tutti che tantissimi trovatelli aspettano nei vari canili e gattili in Campania di essere protetti e adottati per donare un affetto incondizionato e incommensurabile.

Nanà Candurro: «Adesso tu mi spieghi perché sei tornata a casa e puzzi di un altro cane…»

Will (e Jack) Gallo: «Le buche in giardino? Sì, le ho viste. Penso sia stato il gatto…»

Leo Maya: «Se fai del bene dimenticalo. Se fai del male ricordalo. Se fai le polpette… dimmelo!»

Era Marziale: «Io non perdo peli: io diffondo fili magici di felicità e amore…»

Joy Sarnelli: «Cosa? Un cane? Io? Mi stai dicendo che… non sono tua figlia??»

Partner di questa iniziativa solidale è il brand Le Zirre di Paola Greco, designer di una linea super pop di borse ecosostenibili made in naples, ma ancor prima lodevole animalista e ambientalista. Supporta l’iniziativa con la sua collezione Primavera Estate 2023.

«Get a Pet!» s’impegna a sensibilizzare la società sulla protezione degli animali e sull'importanza dell'adozione di quelli abbandonati. La campagna, curata dall'agenzia campana Le Milleme communication, invita tutti a prendersi cura dei propri amici a quattro zampe e a considerare l'adozione di un cane e un gatto orfano o abbandonato invece di acquistarli da allevamenti o negozi di animali.