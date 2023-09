Ippopotamo attacca il guardiano dello zoo

Il guardiano dello zoo di Changsha, nella provincia di Hunan, in Cina, è stato attaccato da un ippopotamo. L'uomo era entrato nel recinto che funge da ricovero per animali per sedare una lite tra due maschi. Ma uno di loro ha aggredito l'uomo, che in preda al panico ha tentato di scappare, ma l'animale lo ha raggiunto. Nel frattempo, il pubblico osservava la scena con timore. L'ippopotamo ha spalancato la bocca, spaventando il custode, che è scivolato ed è caduto a terra.

Sorprendentemente, come sottolineato dalla stampa internazionale, il guardiano dello zoo ecologico di Changsha è uscito illeso dallo scontro. Un portavoce dello zoo, che sta indagando sull'incidente, ha raccontato che ai dipendenti è stato chiesto di entrare nei recinti degli animali.

«Il personale dello zoo è stato istruito su quando è sicuro entrare nei recinti di tutti gli animali.

Dovrebbero prestare particolare attenzione ed evitare situazioni in cui i maschi sono in combattimento o quando le femmine sono in calore».

Gli attacchi degli ippopotami agli esseri umani sono rari ma possono essere mortali. Gli ippopotami sono animali altamente territoriali e attaccano se si sentono minacciati. Nonostante siano erbivori, sono grandi e i loro morsi possono essere fatali.