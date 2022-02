Caccia alle balene, l'Islanda dice basta: «Nessun motivo per continuare». La decisione è storica

L'Islanda mette la parola fine alla strage delle balene. Dal 2024 per gli inslandesi cacciare i cetacei sarà un reato. A dare l'annuncio è stata il Ministro dell’alimentazione, dell’agricoltura e della pesca islandese, la dottoressa Svandís Svavarsdóttir, che ha pubblicato un articolo sul giornale online Morgunbladid. É una svolta storica, nonostante le motivazioni che ci sono dietro potrebbero essere dettate più da questioni di mercato. La carne di balena infatti non vende più come un tempo e uccidere i cetacei non è un affare economicamente vantaggioso.

Il divieto sarà in vigore dal 2024, ossia quando scadrà la licenza per la caccia che non verrà rinnovata dal governo islandese. Ne gioveranno soprattutto due tipi di balena: la balenottera comune (Balaenoptera physalus), il secondo animale più grande del pianeta che è minacciato di estinzione (è classificato come vulnerabile nella Lista Rossa dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura – IUCN); e la balenottera minore (Balaenoptera acutorostrata), tra le più piccole balene al mondo, con una lunghezza massima di circa 10 metri.

L'Islanda fino al 2019 uccideva tra i 100 e i 200 esemplari di balena ogni. Con l'arrivo della pandemia i numeri sono calati. Dal 2024, a meno di nuove scelte in questo senso, resteranno solo Norvegia e Giappone a perpetrare (ufficialmente) la caccia.