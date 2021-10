Roma, istrice passeggia tra le strade di Roma. Dopo i cinghiali, impazza il video dell'animale sui social

Ecco che dopo i cinghiali, a Roma compare anche un istrice. L'animale, visibilmente impaurito e spaesato, vagava lungo via Cipro, in direzione di piazzale Clodio (Prati), per poi essere catturato da una pattuglia della Polizia locale. Impresa non semplice fermare l'animale che si è intrufolato tra le auto, entrando persino in alcuni esercizi commerciali della zona.

Dopo vari tentativi, gli agenti sono riusciti a metterlo in salvo prima che finisse investito, evitando inoltre possibili incidenti stradali o che i passanti venissero feriti dai suoi aculei. L' istrice è stato ora affidato alla Lipu, che lo ha preso in custodia. Luca Telese ha postato un video su twitter con la seguente didascalia: «Ma che cavolo è questo coso?». Tantissimi i commenti sotto il post del giornalista.