Uno splendido esemplare di civetta finisce nella canna fumaria di un caminetto, salvato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino. I caschi rossi sono intervenuti a Mugnano del Cardinale, in via Degli Innocenti, per il salvataggio della civetta. La squadra ha recuperato il rapace e lo ha consegnato al medico veterinario fatto intervenire sul posto. Il volatile è stato poi portato presso il C.R.A.S. di Napoli, il centro per il recupero degli animali selvatici per le cure del caso.