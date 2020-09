Pulisce la canna fumaria a casa del cognato, cade e muore

Pulisce la canna fumaria a casa del cognato, un 80enne cade da quattro metri e muore. L’incidente è successo questa mattina alle 8 in via Macera, a Canzano, in provincia di Teramo. La vittima Giuseppe Esposito. Sul posto è intervenuta l’ambulanza medicalizzata dell’ospedale “Mazzini» di Teramo, l’elisoccorso di Pescara e i carabinieri del posto.



