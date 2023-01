Lui non ama i cani, lei fugge al primo appuntamento

La ricerca dell'amore non è sempre facile e trovare qualcuno compatibile può richiedere diversi sforzi e tanti anni. Una donna inglese, che ha condiviso come è andato il suo «disastroso primo appuntamento» che ha avuto con un uomo, ne è la prova.

Rachel Humphreys, 28 anni, ha mollato un uomo al loro primo appuntamento perché lui sostiene di non amare particolarmente i cani. La donna ha dichiarato al quotidiano britannico Mirror di essersi rifiutata di frequentare un uomo che non sia un amante degli animali, poiché lei stessa ha due cani - Tilly e Autumn - che secondo lei vengono sempre prima di tutto.

La donna, ha raccontato al Mirror che «non potrebbe vivere senza i suoi amati cani», e ha aggiunto di essere convinta che «siano come bambini» perché hanno bisogno di amore e attenzioni costanti.

Rachel ha confessato che prima del «disastroso appuntamento ero piuttosto nervosa», ma dopo aver incontrato l'uomo in un bar e aver «gustato dei cocktail, la conversazione ha cominciato a fluire bene». Quando, poi ha preso il cellulare per controllare l'ora e assicurarsi di non aver perso il treno per tornare a casa, l'uomo ha visto sullo schermo una foto dei suoi cani. La donna ha confermato di possederne due, Tilly di nove anni e Autumn di otto. «È stato allora che lui ha cominciato una discussione infinita su come non sopporti i cani salvati e su come non capisca perché alcune persone non comprano cuccioli in modo che possano addestrarli», ha detto Rachel al Mirror. «Lui ha continuato a dire che i cani salvati sono pericolosi, imprevedibili e la maggior parte delle volte non sono nemmeno carini!», ha aggiunto la donna.

Rachel ha detto di essere affranta e offesa dal discorso dell'uomo che aveva appena incontrato «Gli ho detto che non siamo in alcun modo compatibili e che ha bisogno di saperne di più sui cani. E sono andata a prendere il treno prima».