Muore foca ferita senza soccorsi: tutti i presenti erano impegnati a scattarsi un selfie

Un cucciolo di foca ferito a Chesil Beach nella contea di Dorset, Inghilterra, è morto dopo essere stato costretto a fuggire nuovamente in mare, spaventato da una folla che voleva scattarsi un selfie in sua compagnia, secondo quanto ha segnalato Daily Mail.La foca grigia aveva subito gravi ferite in una delle sue pinne, che le aveva causato una grave infezione. Il mammifero è tornato in acqua terrorizzato dalla folla che lo circondava e ciò ha impedito ai soccorritori di curare l'animale.Ore dopo, la foca è tornato sulla spiaggia, quando la maggior parte delle persone se ne era andata. Un passante l'ha vista e ha allertato i rappresentanti della Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, un'organizzazione di beneficenza che promuove il benessere degli animali.Derek Davey, un esperto locale di fauna selvatica che si è preso cura dell'animale prima dell'arrivo del RSPCA, ha incolpato gli spettatori, spiegando che sebbene probabilmente la foca sarebbe morta comunque, il suo dolore è stato prolungato dal ritardo nel salvataggio.