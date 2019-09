Fiocco rosa al Bioparco di Roma. È nata Fiamma, una rara zebra reale

Giovedì 5 Settembre 2019, 11:08 - Ultimo aggiornamento: 05-09-2019 11:24

È fiocco rosa al Bioparco di Roma, dove è nata Fiamma, un raro esemplare di zebra reale. La piccola è nata a fine agosto, nella notte tra il 27 e il 28, ma la sua nascita è stata annunciata dallo zoo della Capitale solo ora. Sono stati i guardiani del reparto erbivori a vederla per primi, trovando la cucciola già impegnata a prendere il latte dalla sua mamma Bella.La notizia rallegra gli esperti del mondo animale in quanto, come comunica in una nota il Bioparco romano, la popolazione della zebra reale, nota anche come la zebra di Grevy, negli ultimi 30 anni ha subito una drastica riduzione di esemplari nel mondo. Oggi si contano solamente tre mila esemplari, principalmente situati nelle aree più aride dell'Africa orientale. «Le principali minacce», spiega la nota, «sono dovute al bracconaggio per la carne e per la magnifica pelle, la riduzione di habitat idonei e la competizione con il bestiame domestico».Grande soddisfazione dunque al Bioparco di Roma che partecipa «alla conservazione della specie, attraverso l'adesione al programma Eep (Ex Situ Programme) coordinato dall'Unione europea Zoo e Acquari (Eaza) di cui è membro, mantenendo un gruppo di esemplari fra cui Bella, e oggi anche la puledra, nell'intento di procedere nel futuro al ripopolamento dei parchi nazionali e delle riserve naturali in Africa».