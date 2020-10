Siberia, mamma orsa e i suoi cuccioli assaltano il camion dei rifiuti per trovare cibo

Se non ci fossero le drammatiche immagini a confermarlo, quanto accaduto ad un mezzo adibito alla raccolta dei rifiuti sarebbe assai difficile da credere. Sì, perchè vedere una intera famiglia di orsi polari che "assalta" un camion dei rifiuti, attirata dall'odore, non è qualcosa che capita tutti i giorni, nemmeno in quelle terre sconfinate. Siamo in Siberia, un camion della spazzatura è fermo, sembra per un guasto, lungo la strada gelata. Al volante, l'autista è tranquillo e non scorge alcuni orsi polari che, per nulla intimoriti, si avvicinano. Di fronte al mezzo pesante, un uomo all'interno del veicolo che precedeva il camion, li vede e riprende la scena.

Ten polar bears recently surrounded a garbage truck in Siberia, climbing on top of the truck for a snack. Run-ins like these are becoming common in Russia's Arctic as climate change forces bears to look for food near human settlements.

Read more here: https://t.co/OeR3Glm6dr pic.twitter.com/lOZWuVITXo — The Moscow Times (@MoscowTimes) October 22, 2020

Gli orsi, compresi i quattro cuccioli al seguito, sono 10 e ora sono ad un passo dal camion e dall'autista del mezzo che, con sangue freddo, decide di rimanere immobile. Poi, come documentato dalle incredibili immagini diffuse da The Moscow Times, inizia l'ispezione. Affamati, gli orsi devono aver annusato il profumo dei rifiuti nell'aria, in un attimo si fanno più intraprendenti arrivando a salire persino sul camion dove comincia il maleodorante banchetto. Le immagini lasciano l'amaro in bocca.

Dov'è finito il predatore per eccellenza dell'Artico? Del re dei ghiacci, purtroppo, non rimane un granchè. Complici i cambiamenti climatici che stanno sciogliendo il suo regno rendendogli pressochè impossibile la caccia alle foche, il vecchio sovrano è costretto a spostarsi a sud e rovistare tra le immondizie trasportate dai camion o quelle nelle città. Come accaduto l'inverno scorso quando, quasi 60 orsi avevano di fatto invaso una cittadina nell'estremo nord della Russia alla ricerca di cassonetti da svuotare.

