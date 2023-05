Orso Juan Carrito, la mamma Amarena è tornata: ha partorito altri due cuccioli

L'orsa Amarena è di nuovo mamma. Ha messo al mondo due cuccioli. Appena uscita dal letargo, è tornata nel paese lacustre di Villalago, suo habitat preferito, dove è stata proclamata cittadina onoraria, facendo un passaggio in paese, con la prole al seguito. Da madre attenta, ha sempre preferito stazionare nei centri abitati e nelle immediate periferie, perché in alta quota non riuscirebbe a proteggere i suoi piccoli, dalle aggressioni di orsi maschi.

Amarena, mamma di Juan Carrito

Amarena, identificata in F17, è l'orsa confidente, che ha segnato l'anno 2020, regalando alla natura un parto straordinario di ben quattro orsacchiotti, divenuti poi grandi e indipendenti.

Uno dei suoi figli era M20, conosciuto come Juan Carrito, passato, come spiega il direttore del Pnalm, Luciano Sammarone, dall'essere un "tenero cucciolo figlio di Amarena" a un "potenziale pericolo", che in qualunque ora del giorno e della notte, frequentava centri abitati sia urbani che rurali. Per poi morire, a causa di un investimento, sulla Statale 17, a Castel di Sangro.

Il rapporto

Amarena e Juan Carrito hanno subito tutto lo stress di un rapporto "malato" con l'uomo, da cui entrambi hanno imparato a non avere paura. Preoccupa, ora, come avvenuto in precedenza, che la famigliola possa separarsi a causa dell'inseguimento di qualcuno, a caccia di foto o video da pubblicare sui social. Le prime incursioni di mamma Amarena e i 4 cuccioli si verificarono tra Goriano Sicoli, nel Parco Naturale Regionale Sirente Velino. In questa occasione, gli orsi vennero inseguiti dalle persone e il gruppo familiare si separò. Andando avanti nel tempo, nel corso delle osservazioni del Pnalm, Amarena venne avvistata con soli 3 piccoli e un'ora dopo un cucciolo da solo. Da allora il gruppo è sempre apparso incompleto.

L'ordinanza

Il sindaco di Villalago, Fernando Gatta, appresa la notizia, ha subito emesso un ordinanza di divieto lungo la pista forestale che collega l'abitato di Villalago con la località macchia di Rose. Così come nella strada panoramica denominata "Quarto Avanti". E, non per ultimo, il divieto di avvicinarsi agli esemplari di fauna protetta, mantenendo la distanza di 300 metri. La disposizione, vale anche ai soli fini fotografici, di studio e ricerca, se non autorizzati. Vietato alimentare e illuminare con qualsiasi tipo di fonte luminosa. Tutto questo, al fine di evitare ogni interazione.