Perde una capra, scopre che l'ha mangiata un pitone e gliela fa rigurgitare

Giovedì 5 Settembre 2019, 12:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Quanzhou, nella provincia sud-orientale del Fujian, un contadino cinese era alla ricerca di una capra che era scomparsa quando si è imbattuto in un enorme pitone, secondo quanto riferisce The Daily Mirror. ​Gli uomini con una sequenza di massaggi e tirardogli la coda per oltre un'ora hanno fatto in modo che il pitone rigurgitasse la capra. Dalle immagini del video, si può notare che prima sono apparse le zampe, poi il corpo e infine la testa della capra, ormai senza vita.Il pitone, poi, è stato portato dalla polizia forestale in un rifugio, poiché questi animali in Cina sono protetti e non possono essere rilasciati alla natura. Il contadino ha raccontato che quest'anno fino a questo momento ha già perso una ventina di capre.