Ratti dopo il lockdown in pub e ristoranti, l'allarme nel Regno Unito: «Le disinfestazioni aumenteranno»

Un altro problema potrebbe ritardare la riapertura di pub e ristoranti dopo il blocco legato alla pandemia. In Gran Bretagna sono aumentate le chiamate per segnalare la presenza di ratti nei locali e gli esperti del controllo dei roditori temono che potrebbero crescere ancora di più dopo la revoca delle restrizioni anti-Covid poiché milioni di britannici sono stati costretti a casa per gran parte degli ultimi 12 mesi. Saranno dunque necessarie disinfestazioni di ratti dopo il blocco.

«In dieci anni questo è l'inverno più intenso che abbiamo mai avuto. Le persone hanno visto aumentare il numero di chiamate» - ha dichiarato al Daily Star Sam Devereux, del JG Pest Control di Londra - Con il cambio di temperatura, i topi saranno meno inclini a cercare rifugio nelle case delle persone e questo sarà il momento perfetto per riaprire le attività».

Secondo la British Pest Control Association, gli avvistamenti di ratti sono aumentati vertiginosamente durante la pandemia. L'organizzazione, che rappresenta 700 società di disinfestazione in tutto il Paese, ha affermato che i suoi membri hanno segnalato un aumento del 51% dell'attività dei roditori durante il primo blocco nella primavera del 2020 e un aumento del 78% quando il lockdown è tornato a novembre.

Previsto anche un aumento di cimici, come riporta il Mirror: «Ci vorranno alcuni mesi prima che comincino le infestazioni, ma ce le aspettiamo». Con la riapertura delle aziende da aprile, le aziende di controllo dei parassiti avvertono che i roditori cercheranno di trarre vantaggio dai rifiuti creati dalle imprese in difficoltà.