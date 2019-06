Scanno, orso irrompe nell'ovile: strage di pecore e agnelli

Venerdì 21 Giugno 2019, 12:35 - Ultimo aggiornamento: 21-06-2019 12:36

Strage di pecore e agnelli in località Le Prata di Scanno (L'Aquila). Nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi un orso ha distrutto un intero gregge, uccidendo una sessantina di pecore e una quarantina di agnelli. Ad essere preso di mira l'ovile a servizio del noto agriturismo «Al Peschio Pizzuto». Sul posto i veterinari dell'Asl per accertare i danni e per controllare la situazione che con il caldo rischia di provocare pesanti ripercussioni anche a livello sanitario. Da una prima ricostruzione l'orso sarebbe entrato nell'ovile, che è stato realizzato in una struttura di recente costruzione, sfondando la finestra a due metri di altezza. Una volta dentro ha assalito il gregge, avendo il compito agevolato dal fatto che le pecore non potevano scappare via, perché imprigionate nella stalla. A fare la triste scoperta è stato il figlio della titolare dell'agriturismo, il quale ha subito avvisato il personale dell'Asl e l'ente Parco.