Vuole scattare un selfie con la capra, ma l'animale ha tutto un altro piano

Venerdì 16 Agosto 2019, 14:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La mania per le fotografie e in particolar modo per i selfie, da pubblicare sui social, ha fatto un'altra vittima.Una giovane donna, che voleva scattarsi un selfie con una capra, è stata ferita dall'animale che le ha sferrato un brutto colpo in testa.Un video pubblicato sui social network, documenta tale tentativo. Nelle immagini, infatti, si può osservare il momento esatto in cui la giovane sorridente, tenta di scattare la foto, cercando l'angolazione giusta per includere nello scatto anche la capra. La donna sembra molto sicura della situazione, poiché l'animale è legato a una corda che le impedisce di avvicinarsi troppo a lei.Tuttavia, proprio quando sembra che la scena sia pronta per essere immortalata, la capra prende lo slancio e la colpisce con forza alla testa la ragazza, che finisce per cadere per terra dolorante.