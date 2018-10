Proprietario di un maneggio fa la spesa al supermarket insieme al suo cavallo

Venerdì 26 Ottobre 2018, 16:32 - Ultimo aggiornamento: 26-10-2018 19:18

Un uomo arriva in un supermercato insieme al proprio animale a quattro zampe, e visto che un cartello affisso alla porta d'ingresso recita «ammessi gli animali», lo tiene al guinzaglio ed entra per fare qualche acquisto. Non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che il signore in questione, tale Robin Morris, al guinzaglio tiene il suo amato cavallo.È accaduto a Cheyenne, in Oklahoma, dove il video postato su Youtube non è passato inosservato, considerata la singolarità della situazione. Nel filmato si vede l'intrepido signore – proprietario di un maneggio - vestito da cowboy, con tanto di cappello e pantaloni da equitazione, tenere le redini del proprio cavallo, mentre si appresta ad uscire da uno dei negozi della catena Tractor Supply Company. Alcuni clienti del negozio, stupiti dalla scena, ne hanno approfittato per scattare delle foto, girare dei video ed anche accarezzare il mansueto cavallo, completamente a suo agio.