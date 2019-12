Squalo bianco muore dissanguato dopo essere rimasto incastrato nella gabbia dei turisti

Un tiburón blanco murió tras quedar atrapado durante más de 20 minutos entre las rejas de una jaula con buceadores en la isla de Guadalupe (México). pic.twitter.com/VpXxmjNYyM — RT en Español (@ActualidadRT) December 9, 2019

Uno squalo bianco è morto dissanguato dopo essersi incastrato con la testa in una gabbia dove vi erano dei turisti. Il tragico episodio si è verificato sull'isola messicana di, nell'Oceano Pacifico e è stato documentato da un video condiviso dall'attivistasul suo account Twitter.La breve registrazione mostra l'animale che dopo aver speronato una gabbia in cui si trovavano delle persone, tenta di accedervi con la testa, tuttavia resta incastrato e comincia a sanguinare, mentre si divincola tentando di liberarsi.L'attivista messicano racconta che lo squalo è rimasto intrappolato per 25 minuti, dopo di che morto affondando senza forze.