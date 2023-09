Lo struzzo ladro le mangia l'anello, lei lo scopre rivedendo il video: la scena diventa virale su TikTok

L'incredibile scoperta fatta da Estelle e Elodie ha lasciato entrambe senza parole. Le due ragazze sono una coppia che gira il mondo e che pubblica sul proprio canale Youtube i video dei posti visitati e dei viaggi realizzati. Uno di questi riguarda il Sud Africa e il dare da mangiare agli struzzi, ma qualcosa non è andato come previsto. Scopriamo perché.

Le due ragazze che sui social si chiamano @bikearth hanno condiviso un video simpaticissimo in cui si vede uno struzzo sfilare un anello dalla mano di una delle due e ingerirlo.

Da quanto scritto su TikTok, su cui il video è diventato virale, sembra che la malcapitata non si fosse accorta del furto fino a che non ha riguardato il video.

«Dove avrò perso il mio anello? Nel video la risposta!», hanno scritto nella didascalia. Molti utenti ridendo hanno citato Monica Poli, la donna diventata famosa per denunciare pubblicamente in video e sui social i borseggiatori in strada urlando ai turisti: «Attenzione Pickpocket».