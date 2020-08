Il gatto Garfield scappa dalla casa della sua nuova famiglia e percorre 64 chilometri per tornare dai suoi ex proprietari

Ginger tabby cat Garfield travelled 40 miles over seven weeks to find his former ownershttps://t.co/p1ItUcf4zd — The Sun (@TheSun) August 3, 2020

Nel Regno Unito è ormai nota la storia di Garfield, un gatto che a differenza del noto felino sedentario dei fumetti non ha esitato a intraprendere un viaggio di 64 chilometri per tornare a casa dei suoi ex proprietari, secondo quanto riferisce The Sun.A giugno Neil Payne e sua moglie Leasa hanno consegnato Garfield di 3 anni a un'altra famiglia dopo che i loro figli avevano lasciato la casa. Tuttavia, dopo alcuni giorni l'animale è scappato dalla sua nuova casa a Londra e, un mese e mezzo dopo, è ricomparso nell'appartamento dei suoi ex proprietari, a Shillington, una città a nord della capitale britannica.«È fantastico. Mi guardava con le lacrime agli occhi. All'inizio non pensavo fosse lui. Leasa è andata alla porta, lo ha chiamato per nome e lui le è saltato tra le braccia», ha detto Neil. «È fantastico. Non capisco come un gatto che non ha mai lasciato la casa possa trovare la sua strada da Londra».Dopo questa grande dimostrazione d'affetto del felino, la coppia ha deciso di tenere Garfield.