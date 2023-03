Zebra scappa dallo zoo e corre libera per le strade: video virale sui social

Una zebra libera di correre per le strade di Seul, in Corea del Sud, tra le auto in colonna ferme nel traffico, e lo sguardo sbigottito di tanti residenti che cellulare alla mano, hanno immortalato la fuga dell'animale. La zebra, di nome Sero, nata al Children's Grand Park della capitale coreano, è evasa dal suo recinto e per tre lunghe ore ha agito in completa libertà, prima di finire in trappola.

Zebra in fuga

Videos and pictures emerging of a zebra on the loose in the streets of Seoul today pic.twitter.com/UntZ4uRbvu — Hyunsu Yim (@hyunsuinseoul) March 23, 2023

Sero, infatti, è finito in un stretto vicolo tra le case dove gli operatori di emergenza lo hanno bloccato e con un dardo che conteneva del tranquillante, hanno posto fine al pomeriggio di libera uscita, per così dire. Un addetto dello zoo, ha detto che l’animale è stato visitato dai veterinari ed è in condizioni stabili, ma il modo in cui sia riuscito a fuggire resta un giallo. Nessuno degli abitanti si è fatto, nessun danno alle cose e per fortuna anche la zebra sta bene.