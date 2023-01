Il giallo del ginecologo morto a Milano: omicidio o suicidio?

Ucciso o morto suicida. Trovato a Milano con la gola squarciata, con un taglio non netto ma impreciso, difficile da attribuire a un chirurgo. Sono i punti dell’inchiesta sulla morte del ginecologo Stefano Ansaldi, morto in via Vacchi il 19 dicembre del 2020. Agli atti anche una telefonata fatta dal professionista - un luminare nel campo della fecondazione assistita - pochi minuti prima di morire. Una telefonata alla moglie: stasera compriamo le pizze? Strana domanda per uno che sta per togliersi la vita.