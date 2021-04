Covid, Pasqua con rialzo dei casi in Abruzzo. Preoccupa l'Aquilano: 191 nuovi contagi

L'AQUILA - Nuovo rialzo dei contagi da coronavirus in Abruzzo. Dal bollettino del giorno di Pasqua ne sono emersi 438 su 4.999 tamponi analizzati, con un tasso di positività dell'8,76%, in aumento del 3,8% rispetto al giorno precedente.

Il totale dei casi da inizio emergenza è arrivato a 66.054.

I guariti sono 53.697 (+6), gli attualmente positivi 10.728 (+429).

I nuovi decessi sono 3 (tre uomini di Chieti, Celano e Atessa) e portano il totale da 2.169 da inizio emergenza.

Aumentano anche i ricoveri in area medica: sono 585 le persone in terapia non intensiva (+12). In terapia intensiva ci sono 69 pazienti (-2), con un tasso di occupazione del 32,2%.

Preoccupa ancora l'andamento nella provincia dell'Aquila: ben 191 casi in 24 ore; seguono la provincia di Teramo con 96, quella di Chieti con 88 e quella di Pescara con 53.

Tra le località più colpite ci sono Avezzano (53 casi), L'Aquila (35), Pescara (23), Vasto e Martinsicuro (20).

Lo comunica l'assessorato alla Sanità della Regione.