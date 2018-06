Roma, blitz a Colosseo e Fori Imperiali: emessi due "daspo urbani" e multe per oltre 100mila euro

Sabato 30 Giugno 2018, 12:03 - Ultimo aggiornamento: 30-06-2018 12:12

Operazione anti abusivismo al Colosseo e ai Fori Imperiali: nella giornata di ieri, i carabinieri della compagnia Roma Centro hanno effettuato un servizio straordinario di controllo, nelle aree archeologiche dell'Anfiteatro Flavio e dei Fori Imperiali, finalizzato a contrastare l’abusivismo commerciale e varie forme di degrado. Decine di militari del Comando di piazza Venezia, e delle Stazioni del centro di Roma hanno setacciato e controllato una delle zone più famose e suggestive al mondo e, per questo, maggiormente frequentate da turisti italiani e stranieri. Il bilancio dei controlli è di 3 cittadini colombiani, di 37, 47 e 48 anni, denunciati per ricettazione. I 3, notati in atteggiamento sospetto, a seguito di un controllo sono stati trovati in possesso di un cellulare di proprietà di una turista americana. Il cellulare è stato sequestrato in attesa di essere riconsegnato.Ben 21 venditori ambulanti abusivi, perlopiù cittadini del Bangladesh e del Senegal, sono stati sanzionati amministrativamente per complessivi 108.444 euro. Per loro è scattato il sequestro della merce trovata in loro possesso: oltre mille articoli tra aste per selfie, powerbank, braccialetti, cappellini, ombrelli, e bottiglie di acqua. Per altri due cittadini del Bangladesh è stata invece richiesta l’emissione di “Daspo Urbano” poiché sorpresi a stazionare nelle aree di accesso e transito della fermata della metropolitana Linea B “Colosseo” limitandone la libera accessibilità e fruizione. I predetti sono stati segnalati anche al Sindaco di Roma, Virginia Raggi, affinché vengano irrogate le previste sanzioni pecuniarie che, nel caso, variano da 100 ai 300 euro ciascuno.