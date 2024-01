Acca Larentia, oltre 10 indagati in inchiesta Procura Roma sui saluti romani: ipotesi reato apologia fascismo

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione al saluto romano effettuato il 7 gennaio scorso da alcuni partecipanti alla commemorazione per Acca Larentia. Nell'indagine, che vede iscritte oltre dieci persone, si procede per il reato di apologia del fascismo.

Acca Larentia, informativa a pm su saluti romani: primi identificati dalla Digos. Piantedosi: «Indignazione, ma vietare è controproducente»

Nei giorni scorsi la Digos aveva depositato una prima informativa e proceduto all'identificazione di un centinaio di persone.

Le parole di Piantedosi

Alla commemorazione della strage di Acca Larentia «c'è stata la strumentale riproposizione di una simbologia che evoca un periodo condannato dalla storia e distante dai nostri acquisiti principi democratici, svilendo così il valore della manifestazione. È un'offesa a quelle vittime che meriterebbero un diverso approccio».