Acca Larentia, La Russa: «Chiarezza sui saluti romani ma il mio partito non c'entra, a volte non è reato»

Su Acca Larentia Ignazio La Russa la pensa così: «Concordo pienamente con Rampelli quando dice che FdI è totalmente estranea all'episodio dei saluti romani alla commemorazione delle tre giovanissime vittime dell'attentato di Acca Larenzia. Peraltro, il fatto è stato eclatante e ha avuto molta visibilità, ma il partito davvero non ha alcun ruolo o responsabilità in quello che è successo». Lo afferma in un colloquio con il Corriere della Sera il presidente del Senato. «Abbiamo sempre detto ai nostri di non partecipare a certe manifestazioni, che vengono inevitabilmente strumentalizzate da chi vuole attaccarci - aggiunge - Non c'entriamo nulla, non c'entra il partito».

«Va detto, storicamente - prosegue La Russa - che questi ragazzi, come tanti altri vittime di anni di piombo o di violenza terroristica, non hanno avuto giustizia.