Adamo Guerra, il finto suicida scappato in Grecia da 10 anni sarà processato: «Ha abbandonato moglie e figlie»

Il caso di Adamo Guerra, che nel 2013 sparì da Lugo (Ravenna) dove risiedono l'ex moglie e due figlie e che ora vive a Patrasso, in Grecia, sta per approdare in un processo davanti al Tribunale penale di Ravenna. Il 57enne, apprende l'ANSA, dovrà rispondere di violazione degli obblighi di assistenza familiare, per avere abbandonato il domicilio domestico, sottraendosi ai doveri inerenti la responsabilità genitoriale e alla qualità di coniuge, facendo mancare i mezzi alla moglie Raffaella Borghi e alle due figlie.

Adamo Guerra, finto il suicidio (e lo scoop tv): «La moglie nel 2016 denunciò che era in Grecia»

Moglie e figlie in tribunale

La citazione a giudizio della Procura ravennate è la conseguenza del fascicolo nato dalla querela che Borghi fece a settembre 2016 ai carabinieri di Imola (Bologna).

Il finto suicidio

Nei giorni scorsi la storia dei due ex coniugi ha avuto risalto perché sembrava che l'uomo avesse inscenato un suicidio con i familiari che lo avrebbero considerato morto per 10 anni. Ma Borghi nel 2016 mise a verbale, nella querela, che le era stato notificata la presenza in Grecia dell'ex. A quanto risulta, in precedenza era stata avvisata che Guerra era stato fermato per un normale controllo, era stato identificato e che aveva riferito di non volere comunicare con i parenti in Italia. Borghi contattò il consolato italiano ad Atene, chiedendo informazioni e il 9 agosto 2021 ricevette un'email, pubblicata ieri sera da Chi l'ha visto, dove si diceva che non avevano tracce del suo ex marito, che non risultava essersi rivolto all'ambasciata.