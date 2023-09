Torre Orsaia, ritrovato il cadavere dell'anziano scomparso lunedì scorso

È stato ritrovato privo di vita nel pomeriggio di giovedì il pensionato di Torre Orsaia, in provincia di Salerno, Francesco Nappi, di 87 anni, del quale non si avevano notizie da lunedì 18 settembre scorso. Il cadavere dell'uomo è stato rinvenuto, da alcuni volontari impegnati nelle ricerche, a Caselle in Pittari, comune non molto distante dal paese di origine dell'anziano. Il corpo dell'87enne non era nelle vicinanze dalla sua auto ritrovata impantanata.

Da una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe lasciato l'auto in panne per chiedere aiuto e si sarebbe ferito mortalmente nel tentativo di scavalcare un cancello.