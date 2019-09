Non affitta ai meridionali, la proprietaria si scusa: «Ho sbagliato, mi devo ammazzare?»

Sabato 14 Settembre 2019, 11:52 - Ultimo aggiornamento: 14-09-2019 12:29

Dopo le polemiche arriva la risposta di, la donna che si è rifiutata di dare in affitto casa a una ragazza diperché «meridionale». Intervenuta nel corso della trasmissione radiofonica "La Zanzara" su Radio 24, Patrizia ha dichiarato: «Non sono, non sono nemmeno salviniana, non sono di nessuno». La donna di, nel Milanese, ha ammesso le sue colpe: «Ho sbagliato, ho perso la testa. Adesso che faccio? Mi ammazzo? Mi butto nel Naviglio?».In radio Patrizia ha raccontato la sua versione dei fatti: la donna intendeva vendere la casa e non più affittarla, ma di fronte all'insistenza della giovane foggiana ha perso la pazienza. Ora però si dice pronta a tornare indietro: «Chiedo scusa, se vuole l'appartemento è suo, ma non mi risponde più». La vicenda è diventata rapidamente di dominio pubblico grazie a un post sudi Laura, la ragazza «meridionale», che ha pubblicato audio e messaggi degli insulti razzisti di Patrizia.