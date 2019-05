Roma, rifanno i marciapiedi e asfaltano gli alberi. Gassmann: «Bisognerebbe cementargli i piedi ». E il Municipio si scusa

Ma al quartiere Aurelio di Roma, chi ha fatto questo orrore? Bene rifare i marciapiedi, ma così?... ma come è possibile? @Roma secondo me vi conviene rispondere presto e rimediare,più passa tempo piu non ci fate bella figura ed il danno si amplia. #nacosaorenda 🌳🌳🌳 pic.twitter.com/hge6qVFLe3 — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) 1 maggio 2019

Venerdì 3 Maggio 2019, 15:34 - Ultimo aggiornamento: 03-05-2019 16:01

Rifanno i marciapiedi e asfaltano anche gli alberi della strada. Succede a Roma, all'Aurelio, in via di Nostra Signora di Lourdes, a pochi minuti dalla fermata della metro A Cornelia. Le foto dello scempio fanno il giro dei social e tra le proteste dei cittadini c'è anche quella di un romano illustre come : «A coloro che hanno rifatto la pavimentazione di questi marciapiedi nel quartiere Aurelio, andrebbero cementati i piedi per vedere se riescono a sopravvivere ...». E ancora: «Ma al quartiere Aurelio di Roma, chi ha fatto questo orrore? Bene rifare i marciapiedi, ma così?... ma come è possibile? Secondo me vi conviene rispondere presto e rimediare, più passa tempo piu non ci fate bella figura ed il danno si amplia».Detto fatto. Gassman posta anche il recapito telefonico del direttore della manutenzione urbana di Roma Capitale. Dopo la denuncia è intervenuta la minisindaca M5s, Giuseppina Castagnetta, che sui social ha scritto: "Le ditte di manutenzione devono rispettare le normative! La ditta che ha eseguito la manutenzione del marciapiede di Via Nostra Signora di Lourdes sarà sanzionata ed i responsabili non la passeranno liscia! Ringrazio tutti i cittadini che hanno segnalato e come noi si sono indignati! Interverremo immediatamente per salvare i nostri alberi!"». E i social saranno di sicuro lì a controllare.