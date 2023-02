Alfredo Cospito, il medico: «Pesa 71 chili, è a rischio edema cerebrale»

Alfredo Cospito pesa 71 chili ed è a rischio di edema cerebrale e aritmie cardiache potenzialmente fatali. È quanto ha riferito il medico di parte all'avvocato Flavio Rossi Albertini dopo la visita effettuata in carcere oggi a Opera.

L'anarchico, detenuto al 41 bis e per questo in sciopero della fame da quasi 4 mesi, in base a quanto aggiunge il medico, «è determinato ad andare avanti con la protesta. È lucido e cammina sulle proprie gambe».

Il consulente ha definito le condizioni «serie». «I parametri tengono ma basta poco perchè la situazione precipiti senza dei segni particolari di allarme» preventivo, ha aggiunto.