Cospito, 23 anni di carcere per la bomba alla caserma dei carabinieri di Fossano. Il pg aveva chiesto l'ergastolo

Alfredo Cospito è stato condannato a 23 anni di carcere. La Corte d'Assise d'Appello di Torino ha rimodulato la condanna per l'anarchico nell'ambito del processo per l'attentato alla ex caserma allievi carabinieri di Fossano del 2006. In primo grado e in appello era stato condannato a 20 anni. Per Anna Beniamino la Corte ha rimodulato la pena in 17 anni e 9 mesi. In primo grado e in appello era stata condannata a 17 anni. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo con isolamento diurno per 12 mesi per Cospito e 27 anni e 1 mese per Beniamino.

Alfredo Cospito trasferito dal carcere milanese di Opera a quello di Sassari: resta in regime di 41 bis