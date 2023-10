Un malore improvviso si porta via Amalia Giannina Tonutti, aveva solo 7 anni: dramma a Udine

UDINE - Sette anni, una vita fatta di sogni e sorrisi. Sette anni, pochissimi per lasciare mamma e papà. Il quartiere di Udine Est piange la scomparsa della piccola Amalia Giannina Tonutti, morta in ospedale nel capoluogo venerdì pomeriggio a causa di un malore che l’aveva colpita due giorni prima. Era la primogenita della famiglia Tonutti, figlia di mamma Carol e papà Mirko. Ha lasciato anche un fratellino. «Sono cinque mesi che sei tra noi, ti amiamo tanto. Ogni giorno che passa mi rendi sempre più felice», scriveva il padre sul suo profilo Facebook nel 2016, anno di nascita della piccola Amalia Giannina. La bimba era nata il 29 gennaio e nel 2023 aveva compiuto sette anni. Andava in seconda elementare e frequentava la “Mazzini” nel quartiere di Godia, in via Bariglaria.

Sconvolti anche i piccoli compagni di classe e gli insegnanti. Amava i cartoni animati e la Barbie. Ai suoi genitori aveva detto di voler diventare l’influencer. Era una bimba sorridente, felice. Un malore subdolo l’ha strappata alla vita e all’amore dei suoi genitori e del fratellino. In passato c'erano state delle preoccupazioni, per un piccolo problema cardiaco.

Martedì 4 ottobre l’ultimo saluto ad Amalia Giannina sarà dato nella chiesa di Gesù Buon Pastore, in via Riccardo Di Giusto.