ANCONA - A 93 anni ha ancora la passione per fare la passata di pomodoro ma quello che gli è accaduto oggi lo ricorderà a lungo. A causa di una distrazione infatti quel che aveva preparato gli è caduto addosso procurandogli usioni in diverse parti del corpo con dolori lancinanti. Immediato il soccorso di Croce Gialla e automedica in via del Barcaglione con l'uomo portato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette.