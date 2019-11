Ancona, nudo nella camera di una dodicenne. Arrestato dalla polizia, l’incubo della violenza sessuale

Quando hanno aperto la porta, l’hanno visto alzarsi di scatto. Era nudo, a malapena si reggeva in piedi perché ubriaco. Nel letto, sotto le lenzuola, c’era la loro figlia, terrorizzata e ammutolita. Ambulanze del 118 e agenti della polizia sono arrivati in pochi minuti. Ad Ancona hanno colto in flagrante l’uomo accusato di aver approfittato dell’innocenza di una ragazzina di 12 anni, figlia di una coppia di connazionali che stava ospitando a casa sua. Il presunto orco è stato immobilizzato e arrestato. Ora è rinchiuso a Montacuto, in attesa che l’autorità giudiziaria chiarisca cosa è avvenuto l’altra notte agli Archi nell’appartamento condiviso da due famiglie originarie del Bangladesh.

In manette è finito l’affittuario, un 38enne, accusato di aver abusato della figlia degli amici, poco più che una bambina, portata d’urgenza al pronto soccorso del Salesi. Sono in corso accertamenti clinici per capire se il presunto approccio sessuale sia stato tentato o - ipotesi ancor più raccapricciante - anche consumato. Il blitz è scattato l’altra notte attorno alle 2,30. A chiamare i soccorsi e il 113 sono stati i genitori della dodicenne quando, insospettiti dai rumori, sono andati a verificare cosa stesse succedendo nella camera in cui dormiva.

Ultimo aggiornamento: 12:03

