Terrore sul volo Olbia-Roma, passeggero racconta: «Quei 20 minuti nella cabina invasa dal fumo, pensavamo tutti di morire»

«Sono stati venti minuti di terrore, interminabili, c'era fumo tutt'intorno, le gente gridava, un bambino si è sentito male, eravamo al buio, l'aereo perdeva quota, viaggiava con un motore, eravamo in cento e tutti a bordo pensavamo di morire, è stata un'esperienza agghiacciante, io ho mandato un messaggio col telefonino a mia moglie Arianna pensando che non l'avrei più rivista e riabbracciata».Sono le parole dell'imprenditore marsicano Andrea Ciofani, 35 anni di Cerchio, in Abruzzo, che venerdì sera stava tornando a casa dopo un viaggio di lavoro in Sardegna. Ha visto la morte in faccia, toccato la paura di perdere tutto. «Solo ora ho capito quali sono le cose importanti e che tante stupidaggini vanno lasciate indietro - dice dalla sua casa di Cerchio - ho detto grazie a Dio per avermi salvato, l'altra sera nessuno di noi sul volo Olbia-Roma di Air Italy pensava di uscirne vivo».Andrea Ciofani racconta che «l'odore di bruciato si sentiva già a terra, poco prima che l'aereo partisse per Roma, un odore strano di cherosene e plastica bruciata, ci hanno fatto comunque salire, e alle 19,50 di venerdì siamo partirti, ma in fase di decollo la cabina si è riempita di fumo denso». I passeggeri sono stati assaliti dalla paura. «La gente urlava, “moriamo tutti, o cadiamo o per le esalazioni”, le mascherine non sono scese, il personale di bordo ci ha detto di assumere una posizione di sicurezza, accovacciarci e mettere fazzoletti bagnati in bocca e così abbiamo fatto. Eravamo tutti terrorizzati, un bambino di 8 anni è svenuto e ha perso sangue dal naso, una donna è stata colta dal panico. Poi dopo venti minuti, che per me sono stati una vita, ci hanno detto che ci stavamo preparando per un atterraggio di emergenza e siamo tornati ad Olbia».«Se ho fatto un video? Macché, un passeggero ha detto: e perché lo facciamo tanto non lo vedrà nessuno». Quando sono tornati a Olbia, i passeggeri sono stati assistiti e curati («ma nessuno ci ha offerto cibo, siamo stati a digiuno») e con un altro aereo tre ore dopo sono ripartiti per casa. «La mia vita d'ora in avanti sarà diversa - dice l'imprenditore abruzzese - ne ho capito il senso vero, tutte le cose superficiali ormai le tralascio».