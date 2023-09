Anticiclone africano più debole, arriva il maltempo: temporali soprattutto al nord. Le previsioni

L'anticiclone africano ha prolungato l'estate fino a metà settembre. E così continuerà a essere nelle prossime ore: fino a mercoledì sarà il caldo a farla da padrone, con i picchi al Sud. Attesi fino a 36 gradi specialmente in Puglia nella zona del Tavoliere. Al nord invece qualcosa cambierà: lì l'anticiclone subirà un deterioramento, anche in assenza di vere e proprie perturbazioni. Previsti alcuni impulsi di instabilità, ma saranno fenomeni disomogenei sia nello spazio che nel tempo: alcune aree saranno colpite da temporali e grandinate, altre potrebbero rimanere a secco.

I primi rovesci

Come spiega 3B Meteo, martedì un primo impulso instabile raggiungerà l'arco alpino, innescando qualche rovescio soprattutto dal pomeriggio sul settore centro-occidentale, ma non si tratterà di fenomeni particolarmente rilevanti, a parte qualcuno localmente più intenso in serata sull'Alto Adige.

Sul resto d'Italia nessuna variazione, con tempo stabile e soleggiato salvo qualche addensamento in Liguria e sull'alta Toscana. Le temperature cominceranno a perdere qualche grado al Nord, specie su Alpi e alta Val Padana.

Temporali da mercoledì anche in Toscana e Romagna

Mercoledì invece sarà la volta di un secondo impulso instabile, questa volta più organizzato di quello precedente e destinato ad entrare in azione nel corso della giornata, con qualche rovescio o temporale che si intensificherà dal pomeriggio sulle Alpi e sconfinerà alle pianure pedemontane, in serata a buona parte di quelle piemontesi, della Lombardia occidentale e alla Liguria, la sera fin sulla pianura friulana. Sono attesi in questa circostanza fenomeni a tratti anche intensi e localmente accompagnati da grandine. Altrove condizioni ancora stabili, salvo qualche rovescio sulla Sardegna centro-settentrionale e nel pomeriggio su medio-alta Toscana e sulla Romagna.

Giovedì instabile al centro-nord

Proseguirà il passaggio di impulsi instabili da ovest ad est lungo il bordo superiore dell'anticiclone, con nuovi rovesci e temporali attesi soprattutto dalle ore diurne sui settori alpini e prealpini centro-orientali e sull'Appennino Emiliano, con locale sconfinamento dei fenomeni dapprima alle pianure del Nordest, dell'Emilia e in serata a tratti di quelle piemontesi e lombarde. Il ramo più meridionale dell'impulso instabile - spiega 3B Meteo - scorrerà fin sulle regioni centrali e in Sardegna, generando qualche rovescio soprattutto sulle zone interne nel pomeriggio e isolatamente sulle coste adriatiche. Al Sud si assisterà giusto al passaggio di nubi medio-alte e stratificate, più compatte in Campania, dove sarà possibile qualche locale piovasco nella prima parte della giornata. Il ricambio d'aria, seppur limitato, darà luogo ad un ridimensionamento delle temperature, soprattutto al Centro-Nord.

Il calo delle temperature

Anche la giornata di venerdì sarà probabilmente caratterizzata da una certa instabilità soprattutto dal pomeriggio su Alpi e Appennino, con residui fenomeni notturni in Val Padana e nuovi rovesci o temporali dal pomeriggio in prossimità dell'arco alpino. Spiccata variabilità anche al Centro con maggior probabilità di fenomeni sulle zone interne e sul versante adriatico, condizioni più soleggiate al Sud. Le temperature dovrebbero subire un ulteriore calo sulle regioni settentrionali, seppur lieve.