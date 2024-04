Anticiclone africano Narciso, arriva il caldo anomalo: punte di 28 gradi a Firenze e 25 a Roma, dieci oltre la media

Caldo anomalo sull'Italia e temperature oltre la media in tante città nel weekend. La causa è l'anticiclone africano, da alcuni definito "Narciso", che è in procinto di invadere gran parte del continente, fino al Nord Europa. Dal Marocco è in arrivo verso la Spagna e la Francia, con temperature in aumento e il cielo che già ha mostrato i primi effetti, anche in Italia, con il pulviscolo sahariano nei cieli.

L'arrivo dell'anticiclone africano

Come spiega Edoardo Ferrara di 3B Meteo, nei prossimi giorni infatti il notevole rinforzo di una circolazione ciclonica a ovest delle Isole Britanniche trascinerà l'anticiclone africano su Mediterraneo e Italia, ma con una puntata anche sull'Europa centro-occidentale dove le temperature si porteranno su valori eccezionalmente elevati in relazione al periodo. Massima espressione dell'anticiclone sull'Italia tra il prossimo weekend e lunedì: tempo in prevalenza stabile e soleggiato pur con cieli a tratti offuscati da nubi alte di passaggio. Le temperature si porteranno su valori tardo-primaverili se non in alcuni casi proprio estivi. Aumentano invece le probabilità per una nuova perturbazione tra martedì 9 e mercoledì 10 aprile.

Le punte di caldo anomalo, estate su Alpi e Appennino

A circa 1500m di quota la temperatura dell'aria sarà sopra media anche di 10-14°C su gran parte d'Italia (qualcosa in meno all'estremo Sud), con punte addirittura di 15-17°C sopra media sulle Alpi. Stessa situazione sull'Appennino: lo zero termico potrà infatti raggiungere i 4000m di quota, come in piena estate, mentre diverse località a 1300-1500m potranno registrare picchi pomeridiani di 16-18°C.

Le città più calde: a Roma fino a 25 gradi

In pianura domenica sarà la giornata più calda: si potranno raggiungere massime di 23/26°C sulla Pianura Padana, 24/27°C sulle regioni centrali, 26/28°C al Sud con picchi superiori non esclusi in Sardegna. Tra le città più calde ritroveremo Firenze (a fronte di una media di circa 18°C), Foggia e Matera con picchi di 27/28°C, Catanzaro, Cosenza e Oristano con 26/27°C, Catania con 25°C. Ma il clima sarà piuttosto caldo anche altrove, con punte di 23/25°C a Roma (a fronte di una media di circa 18°C), 24/25°C a Bologna, Verona e Milano (a fronte di una media di circa 17°c).

Se 24/26°C non vi sembrano troppi, ricordiamo che in questo periodo le massime medie si dovrebbero assestare sui 17-19°C su gran parte del Centronord (prendendo ad esempio in considerazione Milano e Roma).