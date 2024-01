Inversione termica, perché fa freddo nonostante l'anticiclone? Cosa succede di mattina e in pianura

L'anticiclone Zeus sta regalando all'Italia giornate di sole, caratterizzate da condizioni meteo stabili e temperature miti. In diverse aree della Penisola, tuttavia, il freddo invernale resiste, anche con intense gelate. Queste basse temperature, percepite soprattutto di mattina e in pianura, non sono provocate da irruzioni artiche o continentali, ma dal cosiddetto processo di inversione termica.

Questo fenomeno fa sì che la massa d'aria calda dell'anticiclone stazioni ad alta quota e non riesca ad arrivare al suolo, dove invece l'aria fredda sedimenta.