No vax di 93 anni va in vacanza a Courmayeur e si contagia: ricoverata in gravi condizioni

In vacanza a Courmayeur, non vaccinata a 93 anni e ora ricoverata in terapia intensiva in gravi condizioni. È il caso di una donna anziana di Milano, risultata positiva al Covid-19, ora ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Umberto Parini di Aosta.Le sue condizioni sono definite molto gravi.

Aosta, gli ultimi dati Covid

Nessun decesso e due nuovi casi positivi al Covid 19 in Valle d' Aosta che portano il totale delle persone colpite da virus da inizio epidemia a 12.071. I casi positivi attuali sono 61 di cui 59 in isolamento domiciliare e due ricoverati in ospedale. I guariti rispetto a ieri sono cresciuti di sette unità per un totale di 11.537, i casi ad oggi testati sono 83.784, il totale dei tamponi finora effettuati 177.986. I decessi di persone risultate positive al Covid Valle d' Aosta sono 473.

Sospesi 21 medici no vax

«Causa l'inosservanza dell'obbligo vaccinale prevista dalla legge per il personale sanitario», il Consiglio direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Valle d'Aosta ha sospeso 21 medici (su quasi 750) dall'attività a contatto con i pazienti. «La misura - è spiegato in una nota - non è una sanzione disciplinare emanata a conclusione di un procedimento di tipo deontologico, ma è un doveroso provvedimento adottato in applicazione dell'articolo 4 del Dl 44/2021 in quanto i professionisti che non abbiano assolto all'obbligo vaccinale non possono svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali che comportino, in qualsiasi forma, il rischio di diffusione del contagio fino al 31 dicembre 2021».

«Il provvedimento ha quindi finalità cautelare e non disciplinare, avendo l'unico scopo di prevenire la diffusione dell'infezione, di proteggere i pazienti e di impedire nuove misure restrittive a danno dell'economia in un momento in cui il virus continua a circolare, compaiono varianti dello stesso, c'è una ripresa della vita sociale e la protezione delle vaccinazioni eseguite nella prima parte dell'anno inizia a diminuire». I medici interessati dal provvedimento «potranno sanare la loro posizione presentando la certificazione di vaccinazione o, viceversa, le motivazioni della non esecuzione o dell'esenzione dalla stessa».

Aosta, 18 psicologi no vax sospesi dall'Ordine

Sono 18 gli psicologi sospesi dall'Ordine per non essersi sottoposti a vaccino. In tutto gli iscritti sono 273. Il dato è stato pubblicato sul sito dell'Ordine degli psicologi della Valle d'Aosta. Accanto al nominativo degli iscritti per cui è scattata la sospensione in nota è riportata la seguente motivazione: "Sospesa/o dall'attività in presenza ex art. 4 comma 6 del DL 44/2021, in base al comma 7 dell'art. 4 del DL 44/2021, convertito con modificazioni dalla L 76/2021, fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31.12.2021".