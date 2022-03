Troppi debiti: imprenditore si toglie la vita a 66 anni

L'AQUILA - Un imprenditore di 66 anni si è tolto la vita impiccandosi in un terreno di sua proprietà in zona Bagno, un appezzamento dove c’era un ricovero per attrezzi. A trovarlo è stato uno dei figli.

A quanto è stato possibile ricostruire, sembra che l’uomo avesse contratto debiti che non riusciva a onorare.

L’uomo era titolare di un ingrosso di genere alimentari. Il pm, Roberta D’Avolio, ha disposto l’autopsia. Sul posto è intervenuto anche il 118. Indagano i carabinieri.

(Notizia in aggiornamento)