L'AQUILA - Un incidente si è verificato in mattinata lungo la Mausonia, nei pressi del centro sportivo Arcobaleno. Per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate frontalmente.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i vigili del fuoco, oltre all'ambulanza che ha trasportato i feriti in ospedale.

A quanto pare entrambi hanno riportato traumi, ma non sono in gravi condizioni.

Il traffico ha subito rallentamenti.