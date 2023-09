Si è concluso con due pesanti condanne e un’assoluzione il processo a carico di tre uomini accusati di avere ceduto alcuni dosi di eroina alla 16enne Arianna Briasco, morta a Latina il 24 luglio 2015 in seguito a una overdose mentre il quarto pusher è stato dichiarato irreperibile. Ieri pomeriggio, al termine della camera di consiglio, il secondo collegio penale presieduto da Francesca Coculo ha condannato Lorenzo Rossi a 8 anni di carcere, Davide Calenzo a 7 anni, ora trentenni, e assolto Alexander Zakharchenko. La tragedia si era consumata nell’abitazione del padre della ragazza a borgo Isonzo: era stato proprio il genitore a trovarla ormai priva di vita nel bagno. Non vedendola in giro per casa l’aveva chiamata, ma siccome lei non rispondeva aveva sfondato il vetro della finestra ed era entrato trovandola riversa a terra.

APPROFONDIMENTI Antonio Gorga morto a Roma: il giovane infermiere di Caggiano ucciso dalla droga Donna fa oltre 2mila chiamate di emergenza false, arrestata una 51enne. «Ero sola, volevo compagnia» Un bambino di 1 anno muore per overdose in un centro per minori di New York



L’uomo aveva chiamato immediatamente i soccorsi ma i sanitari del 118, purtroppo, non avevano potuto fare altro che constatare il decesso della ragazza, decesso dovuto a una overdose di eroina.

Una fine drammatica sulla quale la Procura della Repubblica di Latina ha aperto un’inchiesta, anche sulla scorta delle denunce presentate dai genitori della ragazza, per individuare i pusher che avrebbero ceduto le dosi di sostanza stupefacente rivelatesi fatali.

Le indagini condotte dalla Squadra mobile di Latina si erano mosse in più direzioni con l’acquisizione dei tabulati telefonici del cellulare di Arianna per verificare le chiamate in entrata e in uscita e ricostruire i contatti con chi le forniva la droga.



Alla fine gli investigatori erano riusciti a identificare quattro pusher, due italiani e due stranieri: Lorenzo Rossi, Davide Calenzo, Alexander Zakharchenko e Abdelkim Moukrani nei confronti dei quali, a luglio 2018, il giudice per l’udienza preliminare Giorgia Castriota aveva disposto il rinvio a giudizio con l’accusa di cessione di sostanze stupefacenti mentre un altro procedimento penale per morte come conseguenza di altro reato è stato nel frattempo archiviato.

Ieri mattina l’ultima udienza del processo nel quale i genitori di Arianna, Piero Briasco e Barbara Votta, si sono costituiti parte civile con gli avvocati Luca Giudetti e Francesco Pio Porta. Nella sua requisitoria il pubblico ministero Daria Monsurrò ha chiesto per Rossi una condanna a otto anni, per Calenzo a sette anni, per Zakharchenko l’assoluzione non essendo stato identificato con certezza quale componente del gruppo dei pusher. Moukraini invece è uscito dal procedimento essendo tuttora irreperibile. A conclusione di una camera di consiglio durata quasi due ore il Tribunale ha accolto in toto la richiesta dell’accusa riconoscendo la colpevolezza degli imputati per la cessione dell’eroina con le aggravanti.