Un bambino di 1 anno muore per overdose in un centro per minori di New York

Nicholas Dominici, un bambino di 1 anno, è morto per overdose di fentanil a New York, come riporta la stampa locale.

La polizia ritiene che il piccolo è entrato in contatto con la sostanza attraverso il materassino che utilizzava nel centro infantile dove soggiornava durante il giorno.

Altri tre bambini di età compresa tra gli 8 mesi e i 2 anni sono stati ricoverati in ospedale dopo essere stati esposti al narcotico.

Il centro infantile, situato nel quartiere Bronks, operava in un appartamento e accoglieva bambini dagli 8 mesi ai 12 anni.

La proprietaria del locale, Grei Mendez è stata accusata di cospirazione e omicidio.



Durante i controlli della polizia, un chilogrammo di fentanil è stato trovato sotto i materassini utilizzati dai bambini che frequentavano la struttura.

La sua difesa sostiene che Grei è stata presa dal panico dopo aver trovato i bambini malati e ha parlato con suo marito solo per 10 secondi prima di chiamare la polizia.

Entrambi gli imputati rischiano l'ergastolo se condannati.