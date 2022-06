Chusa la stazione di Attigliano sull'autostrada A1 Milano- Napoli, per consentire lavori di rifacimento dei pali di illuminizione, previsti in orario notturno, nelle quattro notti consecutive di martedì 7, mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 giugno, con orario 22-6, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma. Lo rende noto Autostrade che in alternativa consiglia di utilizzare la stazione di Orvieto o di Orte.