L'auto sbanda e finisce sulle barriere, morta una ragazza

Una donna è morta a seguito di un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A91 «Roma-Fiumicino». Per cause ancora in corso di accertamento l'auto che proveniva dalla Roma-Civitavecchia e viaggiava verso la Roma-Fiumicino (direzione aeroporto) ha perso il controllo del veicolo, finendo contro le barriere. Una ragazza che si trovava all'interno della vettura al posto del passeggero ha perso la vita, come constatato dal personale intervenuto sul posto.

A seguito dell'incidente sono state registrate code in corrispondenza del km 14,000, in direzione dell'aeroporto, con la circolazione che transitava su una sola corsia. Sul posto personale di Anas, del 118 e delle Forze dell'Ordine impegnati nei rilievi del caso, che ha richiesto brevi interruzioni della circolazione; la regolare circolazione è stata ripristinata a seguito delle operazioni di rimozione del mezzo e di pulizia del piano viabile.

Ultimo aggiornamento: 22:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA