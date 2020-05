Atlantia, concessione Autostrade: vertice Conte-ministri. Titolo su in Borsa

Iniziato il vertice di Giuseppe Conte con i ministri per decidere sulla concessione di Autostrade. Atlantia, che controlla Autostrade, avanza dell'1,82% in Borsa a 14,81 euro, mentre l'ipotesi della revoca sembra lasciare spazio a quella di un ingresso di Cdp e del fondo F2i, parallelamente a una discesa in minoranza dei Benetton.

Dopo quasi due anni di rinvii, oggi potrebbe essere il giorno della verità per Atlantia. Conte ha convocato a palazzo Chigi la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli, il responsabile dell'Economia Roberto Gualtieri e i capi delegazione della maggioranza Dario Franceschini, Alfonso Bonafede, Roberto Speranza e Teresa Bellanova, con un solo punto all'ordine del giorno: decidere il destino della concessione. Così come da giorni, anche con toni ultimativi, chiede il Pd.

