Lido di Classe, bimba di 7 anni morta: Isabel era stata travolta da un'onda in mare

Non ce l'ha fatta Isabel Zanichelli, la bambina di 7 anni che ieri era stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, dopo un principio di annegamento verificatosi in mattinata davanti a una spiaggia libera di Lido di Classe, sul litorale ravennate. Secondo quanto finora ricostruito, la bimba, che viveva a Reggio Emilia e che si trovava in riviera per trascorrere una giornata di mare, è stata travolta da un'onda davanti a un paio di familiari, tra cui il padre, ed è andata in arresto cardiocircolatorio.

L'intervento immediato dei bagnini

Oltre al bagnino di salvataggio, si sono precipitati per prestare i primi soccorsi una dottoressa e un operatore del 118, entrambi fuori servizio in quel momento.