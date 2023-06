Ci sono due indagati per l’incidente mortale avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato sul raccordo Avellino-Salerno nel tratto di Atripalda. Nel drammatico sinistro è rimasta vittima una donna 41enne di origine marocchina residente a Sarno. A essere indagati sono il marito 43enne della donna, anche lui marocchino, e il giovane di 25 anni di Solofra, che alla guida della Fiat Grande Punto di colore blu ha tamponato la vettura gemella dei coniugi. La macchina della coppia era rimasta in panne. A seguito dell’impatto, la 41enne è stata investita ed è rimasta uccisa. L’iscrizione nel registro degli indagati dei due conducenti dei veicoli è un atto dovuto per procedere agli accertamenti tecnici irripetibili necessari per chiarire ogni aspetto della vicenda. La Procura della Repubblica di Avellino ha aperto un’inchiesta sull’incidente avvenuto intorno alle 19 di sabato. Si procede per omicidio stradale.

LE INDAGINI

A indagare è la Polizia Stradale irpina, guidata dal dirigente Alfredo Petriccione. La salma della 41enne si trova presso l’obitorio dell’ospedale Moscati. Nei prossimi giorni si deciderà per l’eventuale autopsia. Gli agenti della Polstrada hanno eseguito tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente. Anche ieri mattina i poliziotti sono ritornati sul luogo del terribile sinistro per effettuare ulteriori verifiche. Le auto incidentate sono state sottoposte a sequestro per permettere ulteriori approfondimenti tecnici da parte degli esperti. Secondo una prima ricostruzione, pare che la donna deceduta fosse intenta a spingere l’auto dalla parte anteriore mentre il marito era alla guida. Una manovra difficile in retromarcia, forse con l’obiettivo di raggiungere la piazzola di sosta più vicina. La vettura della coppia marocchina che risiede a Sarno si era improvvisamente fermata, poco dopo aver imboccato il raccordo autostradale da Atripalda in direzione di Salerno.

LA DINAMICA

L’incidente è avvenuto al chilometro 29,400 che ricade nel territorio del comune di Atripalda. L’impatto è avvenuto in un tratto in curva e dove la visibilità non è ottimale. Mentre dunque la donna provava a spingere la macchina, è sopraggiunta l’auto del 25enne di Solofra. A bordo anche la fidanzata di quest’ultimo. L’urto è stato violento: la vettura della coppia marocchina a seguito dello schianto ha a sua volta travolto la vittima. Per la 41enne non c’è stato nulla da fare. È praticamente deceduta sul colpo. Sotto choc i due giovani della città della concia che si sono subito prodigati per allertare i soccorsi. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione. Il sinistro ha bloccato il traffico in direzione Salerno. Sul luogo della tragedia sono giunte due ambulanze. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimare più volte la 41enne. Purtroppo, è stato inutile. I due giovani e il marito della vittima sono stati medicati sul posto. Per loro non è stato necessario il ricovero. L’incidente è avvenuto intorno alle 19.

LA STORIA

La vittima era convolata a nozze una settimana fa. Il destino crudele le ha strappato i sogni di una vita insieme. Con molta probabilità stavano rientrando a casa. Una squadra di vigili del fuoco del comando di via Zigarelli è intervenuta per rimuovere i veicoli incidentati e mettere in sicurezza l’area. Il tratto del raccordo è rimasto chiuso fino a tarda sera per permettere tutti i rilievi. Le vetture che seguivano quelle incidentate hanno dovuto invertire la marcia, sotto il controllo dei carabinieri. La viabilità è stata assicurata dagli stessi agenti della Polstrada. A supporto anche il personale dell’Anas, che gestisce l’arteria.