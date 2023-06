Vietri sul Mare: tredicenne sospettato di furto in spiaggia rischia il linciaggio, salvato dai vigili urbani

Ha rischiato di essere linciato dai bagnanti un ragazzino di 13 anni, di Nocera Inferiore, sorpreso giorni fa a rubare zaini e telefonini sulla spiaggia di Vietri sul Mare. Il giovane è stato «salvato» dagli agenti della Polizia municipale, intervenuti in spiaggia.

Il fatto è accaduto giovedì pomeriggio sulla spiaggia della Marina. Alcune persone, sospettando che il 13enne fosse il responsabile della scomparsa di zaini e telefonini, come accaduto giorni fa, lo avevano bloccato. Una decina di persone aveva così iniziato a colpirlo con calci e pugni. I vigili urbani, impegnati nei controlli sulle spiagge e sul lungomare, hanno notato la scena e sono intervenuti. Gli aggressori si sono poi dileguati, mentre il 13enne è stato preso in custodia dagli agenti, in attesa dell'arrivo dei carabinieri.

In caserma il ragazzo è stato identificato e denunciato, poi trasportato in ospedale per accertamenti e infine riaffidato ai genitori.

Sono state avviate indagini per verificare se il ragazzo abbia preso ordini da qualcuno, magari di età maggiore - questa è la convinzione degli inquirenti - per rubare sul lungomare e sulla spiaggia di Vietri sul Mare.