La Spezia, cade dalla finestra del secondo piano, bambino di 5 anni è in coma: «È gravissimo»

È in coma un bambino di 5 anni caduto dalla finestra di una abitazione al secondo piano di un palazzo in provincia di La Spezia. Il piccolo è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Gaslini di Genova. La direzione sanitaria fa sapere che le sue condizioni «sono gravissime». Sono in corso le attività diagnostiche «per definire l'estensione delle lesioni, la prognosi è riservata». Il bimbo è arrivato al Gaslini alle 9 con una ambulanza che lo aveva prelevato all'aeroporto di Genova dove era arrivato con una eliambulanza.

La Direzione Sanitaria dell'Istituto G. Gaslini informa che «questa mattina alle ore 9.00 circa un'ambulanza ha trasportato al Gaslini dall'aeroporto di Genova, dove era atterrato in elicottero, un bambino di 5 anni in coma. Il paziente è ricoverato presso la U.O. Terapia Intensiva in condizioni gravissime. Sono in corso le attività diagnostiche per definire l'estensione delle lesioni, la prognosi è riservata. Sulla dinamica dell'incidente è stata riferita caduta dalla finestra della sua abitazione al secondo piano, in una località in provincia di La Spezia».